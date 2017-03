Rodrigo Rey: "Llegamos a un acuerdo y lo mejor era no jugar"

El arquero de Godoy Cruz Rodrigo Rey admitió hoy que "lo mejor era no jugar" contra Rosario Central, tras la confirmación de la postergación del partido por parte de la AFA debido al paro de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

"Era difícil jugar un partido ante tanta duda e incertidumbre que se generó y por todo lo que había pasado. Lo charlamos también con los chicos de Central y llegamos a un acuerdo claro y lógico que era lo mejor para todos y está bueno que AFA lo haya visto así porque nos da a todos cierta calma", explicó el arquero en una improvisada conferencia de prensa en el hotel donde se hospedó la delegación del Expreso en Rosario.

Y agregó: "Nos hubiéramos evitado el viaje, pero la reunión fue a la siete de la tarde y el último vuelo nuestro era a las cuatro, debíamos estar acá en Rosario por cualquier eventualidad que pasara y no nos quedara otra que jugar, pero gracias a Dios eso no pasó y no se va a jugar. Ahora nos queda esperar hasta las ocho de la noche para volvernos en micro a Mendoza".

"Muchas veces quedamos en el medio de dos poderes que tratan de llevar adelante sus formas de ver las cosas y nosotros estamos expuestos y no es bueno para el fútbol porque los protagonistas son los que juegan y a los que más se debería cuidar. Acá hay una situación clara y es que se respete al jugador de fútbol como profesional en todos los ámbitos, desde la Primera A hasta las categorías más bajas. Que todos tomemos el compromiso para que el fútbol sea cada vez mejor, pero para eso debe haber un orden y no llegar a estas situaciones", analizó Rey.