Se sinceró el presidente de Racing: "Estamos en un callejón sin salida"

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, aseguró hoy que este paro de Agremiados "no lleva a ningún lado" y adelantó que si mañana la AFA decide mantener la programación de la fecha presentará un equipo para recibir a Lanús.

"Estamos en un callejón sin salida, este paro no lleva a ningún lado. Yo particularmente no tengo nada contra Marchi, pero en esta situación particular no lo apoyo", dijo el directivo por Radio Cooperativa.

Y agregó: "Vamos a ver qué ocurre luego en la conciliación obligatoria con el gremio de jugadores. Si el paro continúa, los clubes tendremos que tomar alguna medida".

"Si se juega por los puntos, Racing va a presentar equipo. Lo que dictamine la AFA, Racing lo va a acatar", resaltó el titular "Académico".