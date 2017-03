Angelici amenaza: "Si no se juega, vamos a retirar la oferta que hicimos"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, adelantó hoy que si Agremiados no acepta la oferta de la dirigencia para cancelar las deudas de los futbolistas retirarán ese monto, por lo que se acentuaría aún más la crisis.

"Si esta fecha no se juega, vamos a retirar la oferta de dinero que hicimos a los clubes que más lo necesitan", avisó Angelici, quien respaldó la candidatura a presidente de AFA de Claudio "Chiqui" Tapia y dijo que el domingo presentaría un equipo ante Banfield si el rival hace lo propio.

El titular "Xeneize" aseguró además que "la mayoría de los jugadores que fueron a la reunión de Agremiados querían jugar" normalmente la fecha.

"Marchi tiene una postura muy dura, la plata que ofrecimos es la que hay, no va a haber más. Existe la deuda de salarios, pero no sé qué clubes deben a sus jugadores, no tenemos eso. Marchi tiene esa información", dijo el dirigente por la señal de TyC Sports.

Sobre el partido programado para el domingo ante Banfield, a la espera de la confirmación si se mantiene la huelga o se reanuda el torneo, Angelici avisó que "presentarán un equipo" en el estadio Florencio Sola si el rival hace lo propio.

El presidente de Boca respaldó la candidatura de Claudio "Chiqui" Tapia a la presidencia de AFA.

"Voy a acompañar a Tapia y a trabajar con el bien del fútbol. Es un candidato serio porque tuvo perseverancia, hoy con el nuevo Estatuto son 21 votos de Ascenso y 22 de Primera, eso te da la muestra que es un candidato muy potencial", aseveró.

Angelici confirmó que lo dirigentes enviarán nuevamente el Estatuto a la FIFA y que estarán de acuerdo con que la CONMEBOL se encargue del estudio de idoneidad de los candidatos a presidente de AFA (artículo 87).

Al ser consultado sobre la relación que mantiene con Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, el dirigente "Xeneize" sostuvo que son "diferentes", aunque elogió la gestión que lleva el club de Núñez.