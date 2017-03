Chapecoense de Brasil despidió al único argentino del plantel

Chapecoense despidió al delantero argentino Alejandro Martinuccio, quien había sobrevivido a la tragedia aérea que sufrió el plantel el último 28 de noviembre por no haber sido parte de la delegación.

"La tragedia marcó un antes y un después en mi vida, y siempre estaremos unidos en el mismo dolor", escribió el futbolista en su mensaje de despedida en la red social Instagram.

El jugador había desmentido al club públicamente en su cuenta de Twitter sobre supuestas lesiones que lo alejaban de las canchas, y la institución decidió romper el contrato.

"Ese tipo de comportamiento no cabe en la reconstrucción del Chapecoense. Ese es mi recado", acusó el director ejecutivo de Chapecoense, Rui Costa, en declaraciones para O Globo.

Por su parte, Martinuccio expresó que "termina un ciclo" y destacó que "esto es fútbol y las cosas suceden, pero la dignidad es lo primero".

"No me arrepiento de nada. Siempre firme. Gracias", continuó el surgido en Nueva Chicago.

Martinuccio justamente no fue convocado para la final de la Copa Sudamericana del año último frente a Atlético Nacional por encontrarse lesionado, lo que lo salvó de ser parte del accidente en el que murieron 71 de los 77 tripulantes del avión.