Reinas reales: Rocío Martín de Capital.

Rocío, la morocha que derrocha simpatía y aspira a ser la próxima Reina Nacional de la Vendimia.

La coronación de Rocío sin dudas ha marcado antecedentes que difícilmente se olvidarán de Vendimia. Luego de 80 años, esta candidata será quién romperá con los esquemas, ya que Capital competirá en la elección por el cetro nacional en el Frank Romero Day.

“Ro” como le gusta que la llamen, se define como “una chica muy simpática, que les gusta conocer gente y crear fuertes vínculos”, sin embargo cuenta que muchas veces su orgullo le juega en contra.

Ella es la “Susanita” del grupo, le encanta estar producida, ama los tacos altos, el maquillaje, tener el cabello siempre arreglado y escuchar música romántica. Su cantante favorito es David Bisbal.

Está de novia y dice ser “más empalagosa que el dulce de leche repostero”.

“Soy demasiado dulce, tanto que a veces mi novio me pide que pare un poco”, comenta entre risas.

La morocha además de ser estudiante de psicología y aspirar a una pronta vida profesional, tiene un perfil solidario muy marcado. Es animadora infantil de niños de 4 años en un hogar llamado “Mi casita de azúcar”.

En su vida social, “Ro” se cataloga como “fiestera”, aunque dice que los boliche no son lo de su agrado.

“Si voy a una fiesta, porque ejemplo a un casamiento, me la paso bailando y soy la ultima en venirme, pero no me gusta ir a los boliches. Prefiero hacer otras cosas; con mi novio salimos mucho, tenemos varias parejas amigas, vamos a la iglesia de la Fundación Alameda y a la montaña porque nos encanta recorrer y conocer Mendoza”, explica.

La joven capitalina es amante del deporte y la vida sana, cuida mucho su alimentación, no consume alcohol, va al gimnasio y cuenta que en sus ratos libres busca tutoriales en YouTube del ”negro Fausto Murillo” y realiza rutinas en su casa junto a su pareja.

Rocío es simpática, intensa, dulce y muy soñadora, tanto es así que dice que anhela casarse vestida de blanco y tener varios hijos.

En esta producción conocé a Rocío Martín, reina de Capital como nunca la viste antes.

Rocio Martín

22 años

1,66 mts

Cursa el tercer año de la Licenciatura en Psicología

Colaboraciones:

Flor Raviolo Make up

Verónica Maturano estilista