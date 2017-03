Los hoteleros acompañan la decisión del Gobierno de realizar la Fiesta

Luego de la caída de la parrilla de luces y la grúa en el teatro griego Frank Romero Day, artistas definirán esta tarde si la fiesta máxima de los mendocinos se hace o no. Mientras, el sector hotelero espera expectante la decisión ya que la ocupación es del 100% y, en caso de suspenderse la Fiesta, las pérdidas serían terribles.

“Los turistas no están muy al tanto de lo que ha ocurrido en el teatro griego, no suelen mirar noticierons en los hoteles, por lo que no han habido consultas al respecto”, dijo a El Sol, Verónica Sotano, presidenta de la Cámara de Hotelería de Mendoza.

Asímismo la funcionaria manifestó que ya estuvimos en boca de todos cuando se suspendió la fiesta en el 2011 y apela a la solidaridad de los artistas para la realización de la misma.

“Esto es como un plan de emergencia, todos tenemos que actuar y lograr salir adelante. Estamos esperanzados en lo que el Gobierno dijo de realizar la fiesta y rogamos que así sea. Los artistas tienen que salir a escena, de lo contrario, no son mendocinos”, expresó Sotano.

Por su parte, Marcelo Quercetti, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) refirió: “Las instituciones que representan a las empresas del turismo de Mendoza acompañan la decisión del Gobierno de realizar la Fiesta Nacional de la Vendimia. Consideramos que la reprogramación del evento no podría satisfacer la motivación de los turistas que ya están en Mendoza para ver la fiesta, y que además, por el valor emblemático que tiene esta fiesta para la provincia afectaría la imagen del destino”.

“Habiendo, como el Gobierno mencionó, posibilidades de realizar el espectáculo con algunas adaptaciones que no harían perder su grandilocuencia, tanto los empresarios como los trabajadores del turismo apelan a la pasión que los artistas le ponen a su trabajo, como hacemos cada uno de los mendocinos todos los días para aportar a la grandeza de esta provincia”, expresó.