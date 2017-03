Reinas reales: Yanina Moreno de Guaymallén

Extrovertida y de mirada profunda. Así es Yanina, la candidata que aspira a ser coronada como Reina Nacional de la Vendimia.

“Yani” es una morocha de ojos verde con una personalidad muy marcada. Tiene una activa vida profesional como arquitecta y está de novia hace 7 años.

“Con mi novio soy insoportable, siempre tengo un reproche o una queja. Soy buena pero no me gusta que me manden”, aclara entre risas en la producción que la muestra tan natural como es en su día a día.

La candidata de Guaymallén dice le encanta bailar de forma exagerada con su amigas mientras toma su bebida favorita, “Cuba libre”, aunque no suele frecuentar muchos boliches y cuando lo hace, prefiere bailar en grupo y que no venga ningún desconocido a molestarla o a tratar de seducirla. “Yo ya estoy en otra”, comenta con una sonrisa audaz.

Yanina es amante de la música de los años 60’, pero su banda predilecta es The Beatles, y si bien le gusta cantar comenta que no tiene mucho talento para esto.

“No soy buena cantando pero cuando estoy en casa sola, me pongo a limpiar y mientras tanto, disfruto de cantar y bailar”, cuenta la morocha de ojos verdes.

Yani tiene una vida social muy activa en las redes, tiene cuenta en Facebook y en Instagram, aunque esta última es la que más usa ya que le encanta subir fotos editadas en blanco y negro.

Su relación con la moda es muy tranquila, se define como “una chica clásica que le gusta vestir moderna”. Mientras que su lugar en el mundo es Mendoza, dice ser una enamorada de su provincia.

En esta producción te mostramos a Yanina Moreno de Guaymallén como nunca antes la viste.

Yanina Moreno

25 años

1,65 mts

Arquitecta

Colaboraciones:

Flor Raviolo Make up

Verónica Maturano estilista