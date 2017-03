El director de la Fiesta dijo que el show depende del "ok" de los artistas

Héctor Moreno es el director del espectáculo artístico de la Fiesta Nacional de la Vendimia que, tras el grave incidente de la grúa, quedó con varias dudas. Mientras en el centro cultural Julio Le Parc los funcionarios de Cultura trataban de garantizar a los artistas las condiciones de seguridad para la realización de la fiesta, Moreno aseguró que a los actores y bailarines "hay que entusiasmarlos y decirles que todo está bien", pero reconoció que "es como empezar de cero".

Moreno, un reconocido bailarín con varias fiestas a cuestas -entre ellas, aquella inusual realizada en el estadio Malvinas Argentinas en medio de la peor crisis del país-, se enfrenta a una de sus peores horas como director. Moreno reconoció que está buscando distintas alternativas con su equipo.

Entre éstas, confirmó que no se utilizarán las grúas laterales por lo que tampoco habrá teatro aéreo. En función de esto, la puesta en escena será fundamentalmente teatro de piso.

Pero Moreno destacó que la fiesta será difícil de realizar si no cuenta con la totalidad de los más de mil artistas convocados.

"Yo estoy trabajando con mi gente, tratando de buscar distintas alternativas en muchas cosas, pero necesito una respuesta del cien por cien de mis artistas esté tranquilo y comprometido y ya calmado como para hacer el trabajo. Si no, no lo puedo hacer. Y con el ok, tengo que replantear escenas. Estoy a disposición, estoy muy en contacto con los artistas para que ellos me digan si se animan o no", explicó Moreno.

Sin embargo, reconoció que el impacto anímico de lo sucedido anoche en el Teatro Griego será difícil de remontar puesto que están contrarreloj y, luego de que retiren la grúa vencida sobre las gradas, los espera el ensayo general, un momento crucial previo para el estreno del sábado.

"Esto es como empezar de cero", sostuvo Moreno. Y recalcó que a los artistas -muchos de los cuales venían de padecer la Vendimia de Capital, que terminó abruptamente por la caída de un techo a causa del viento- "hay que entusiasmarlos, asegurarles que está todo bien".

Moreno aseguró que es la primera vez que atraviesa una situación semejante en Vendimia. Todos nos sentimos mal. Estoy muy triste", admitió con la voz quebrada en comunicación telefónica con el programa Cada día.