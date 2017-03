"That´s The Way I Like", el nuevo video de Bruno Mars

El propio Bruno Mars dirige con ayuda de Jonathan Lia este vídeo en el que se combinan animaciones con sus clásicos pasos de baile.

Después de mucha anticipación, el cantante finalmente lanzó el audiovisual de That's What I Like, su canción ridículamente pegadiza. Sus fieles seguidores conocen la pista de su aclamado álbum por la crítica 24K Magic, y también, por haberla interpretado magistralmente en la pasada edición de los Grammys.

En el clip, Bruno no solo demuestra una vez más su insólita capacidad para el baile, además sus pasos y escenas definitivamente se inmortalizarán en la cultura pop.