La chicana de Verónica Ojeda a Rocío Oliva por el baile de Maradona

Este último fin de semana largo por el feriado de Carnaval Diego Armando Maradona viajó a Corrientes para asistir a las celebraciones junto a familiares y su pareja, Rocío Oliva. Y rápidamente surgieron rumores que el Diez se habría fascinando con una joven bailarina de la comparsa Arandú Beleza.

Se trata de una joven de 27 años llamada Gisela Ramírez Méndez, quien bailó durante un buen rato con el ex futbolista en el corso correntino y luego se encontró con él en un VIP sin que estuviera presente la novia de Maradona, Rocío Oliva.

En declaraciones al programa Informadísimos levantadas por Diario Veloz, Ramírez Méndez explicó: “Fue increíble, subí al VIP a saludar a mi pareja y justo me vio. Me encantó, vino a saludarme. Una experiencia única, además me encanta como baila“.

Este episodio fue suficiente para desatar rumores que Maradona compartió algo más que un baile y palabras con la veintiañera.

En una entrevista con Desayuno Americano, la ex del Diez, Verónica Ojeda, quien tiene una guerra proclamada contra Oliva no pudo estarse de comentar el rumor y bromear sobre el tema: “Aguanten las correntinas, ¡son divinas!”.

Adrián Pallares fue quien dio más detalles sobre la broma de Ojeda: “En Corrientes dicen que Gisela es quien conquistó a Diego. Maradona viajó a Corrientes por un día, se quedó tres. La invitó a tomar champán… Y Rocío no estaba ahí”.