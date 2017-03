Correo y Avianca: Frigerio dijo que está tranquilo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que está "tranquilo en las dos cosas" al ser consultado sobre las acciones oficiales vinculadas al Correo Argentino y al caso Avianca, y aseguró que si tuviera "alguna duda de que hay mala intención o corrupción, no estaría un segundo más en el Gobierno".

"Yo estoy tranquilo en los dos casos. La gente nos votó por muchas cosas, porque quería un cambio, y por la corrupción, por eso no podemos ser más de lo mismo, tenemos que cambiar y estamos en ese cambio. Si yo tuviera alguna duda de que hay mala intención o corrupción, yo no estoy un segundo más en el gobierno", aseguró el funcionario anoche en América TV.

Agregó que en el caso del Correo, "metimos la pata porque en los 13 meses de gestión que tuvimos, no generamos algo que no existió nunca en la Argentina, que es un mecanismo para dirimir qué hacer cuando surgen, o puede surgir conflicto de intereses. No estaba eso en nuestra legislación ni en los manuales de procedimientos del Estado, ahora la estamos armando, tarde, lo reconozco, pero era algo que no se había hecho nunca en la Argentina", indicó.

E insistió: "Reconozco que tendríamos que haberlo hecho antes, y haber sido más cuidadosos porque después de tantos años de corrupción, con gobiernos que ganaban las elecciones para llenarse los bolsillos, la gente esta descreída".

"Lo de Avianca no tiene nada que ver, ahí no hay conflicto de intereses, entonces lo que necesita la Argentina es más interconexión", finalizó Frigerio.