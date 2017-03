La Reina contó que justo estaban por ir al Teatro Griego

Giuliana Lucoski no tendrá el cierre de reinado que pretendía. La soberana nacional de la Vendimia reconoció que está viviendo momento muy tristes y “con mucho dolor en el alma por la gente que trabaja para que todo salga bien”.

La reina relató que habían participado de un evento en un hotel céntrico cuando estaban por salir para el Teatro Griego para presenciar los ensayos.

“Nuestra coordinadora, Alejandra Gamboa, estaba justo allá, así que vio todo en vivo. Automáticamente se comunicó para decirnos que no fuéramos”, contó.

“La verdad es que culminar de este modo no es lo que una quería. Se vivió un momento muy feo y creo que es necesario mandar buena energía a la gente que está trabajando para que se puedan recuperar”, señaló.

Giuliana cree que la Fiesta no debe suspenderse, aunque supone que a partir de la caída de la grúa en las gradas del Frank Romero Day sea necesario hacer modificaciones: “Tal vez por los tiempos no sea posible hacer la Fiesta tal como estaba pensada. Por ahí, en lugar de suspenderla, se pueda hacer una un poco más chica. Tenemos artistas capaces para poder realizarlo y que no se pierdan los días, sobre todo por los turistas y las chicas que esperan este momento”.