Segundo año consecutivo que los artistas se salvan de una tragedia

Un año más la Fiesta Nacional de la Vendimia se ve opacada. El año pasado una fuerte tormenta durante el día que los artistas realizaban el Ensayo general hizo que abruptamente se suspendiera. Hubo corte de luz, gente golpeada por corridas, pánico y mucho más. Hoy, a un año de ese episodio, la Fiesta máxima de los mendocinos es noticia pero por negligencia humana: cayó una parrilla con luces sobre el escenario mientras los artistas se disponían a ensayar.

El destino quiso que no hubiera heridos de gravedad en ambos episodios. En el 2016 fue la naturaleza la que provocó los daños, en ese entonces, no hubo o mejor dicho, no existía plan de contingencia. Todos los presentes intentaban salir del sitio como podían, como mejor les salía. Este año, la responsabilidad es humana, acá sí hay culpables y deberán responder ante quien corresponda.

Pánico en el Frank Romero Day

Con los antecedentes del 2016 y lo ocurrido el fin de semana pasado en la Fiesta de la Vendimia de Capital, los artistas exigieron la aplicación de un Plan de evacuación. El pedido, por suerte se hizo escuchar, y precisamente este jueves se puso en práctica. Fue ese simulacro lo que permitió que muchos artistas salvaran sus vidas.

"Como teníamos que realizar el simulacro, previsto para las 20.30, postergaron el ensayo de hoy a la finalización del mismo. Por eso nos salvamos, de lo contrario el ensayo hubiese estado en marcha y la historia hubiese sido diferente", dijo a El Sol Simón, uno de los bailarines que forma parte de "Con el vino en la piel".

"Estuve en la Fiesta de Capital y quedé con mucho miedo, no puedo creer que esto esté ocurriendo. Soy un agradecido a la vida y sin dudas habrá que pensar muy bien qué se hará porque estamos todos muy shockeados e impactados", refirió el bailarín.

Simón también refirió que si el hecho hubiese ocurrido este viernes realmente se convertía en tragedia. "Ese sector es precisamente el que le destinan a nuestros familiares para que puedan ver el Ensayo general, no podemos salir de nuestro asombro", manifestó el joven.

Ni bien ocurrió el hecho la reacción de los artistas fue en contra de Alejandro Pelegrina, director de Producción Cultural y Vendimia que se encontraba en el lugar: "Se le desfiguró el rostro, recibió insultos, botellazos porque pedía tranquilidad y aseguraba que la grúa no iba a caer, que era imposible, a los minutos cayó y ahí entramos todos en pánico", manifestó Simón.

Versiones encontradas

Ante la situación, autoridades de Cultura manifestaron opiniones muy contradictorias. Por un lado, Pelegrina, en comunicación con Canal 9 Televida refirió que lo sucedido fue algo increíble y que en esas condiciones no se realiza este viernes ni el Ensayo general y tampoco la Fiesta Nacional de la Vendimia. "No puedo asegurar que se realice la Fiesta el sábado", dijo el funcionario.

Luego, recién arribando al teatro griego, Diego Gareca, Secretario de Cultura, dijo a El Sol: "Dejenme que hable con el personal técnico pero la Fiesta no se suspende".

Por estas horas se estaría analizando la posibilidad de una reunión en Casa de Gobierno donde no se descarta la presencia del gobernador Alfredo Cornejo. La idea es definir si "Con el vino en la piel" se hace o no y, obviamente, buscar los responsables del hecho.

Recordemos que el 100% de la ocupación hotelera de la provincia está ocupada. Turistas del mundo entero llegaron sólo para disfrutar de esta máxima celebración mendocina y que aguardan como los locales por saber qué ocurrirá.