"Hasta que no esté la plata en la cuenta de los jugadores no se va a jugar"

El capitán de Vélez Sarsfield, Fabián Cubero, confirmó esta noche que Agremiados ratifica el paro de actividades "hasta que la plata depositada no esté en la cuenta de los jugadores".

"No hay fútbol. Hasta que no esté la plata depositada en la cuenta de los jugadores no se va a jugar. No hablamos con AFA, esa parte le corresponde a Agremiados", dijo el referente velezano al salir de la reunión que mantuvieron capitanes de equipos en la sede de la calle Salta.

Y agregó: "Esta medida se tomó para solidarizarse con los futbolistas, no sólo con los jugadores del ascenso, porque hay planteles de Primera División que están en las mismas condiciones".