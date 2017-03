No se juega: los futbolistas decidieron continuar con el paro

Capitanes y referentes de equipos del fútbol argentino decidieron esta noche mantener el paro de actividades y no comenzar el campeonato de Primera División, después de una reunión que mantuvieron en la sede de Agremiados.

"No hay fútbol. Hasta que la plata no esté en las cuentas de los jugadores no se va a jugar", informó el capitán de Vélez Sarsfield, Fabián Cubero, al salir del multitudinario cónclave en el edificio de la calle Salta.

De esta manera, el gremio de futbolistas no acató la conciliación obligatoria que dictó hoy el Ministerio de Trabajo por este tema para destrabar el conflicto, ni tampoco aceptó la propuesta económica de los dirigentes de Primera con la creación de un fondo solidario.