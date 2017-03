Video: el Niño Torres sufrió un tremendo golpe y asustó a todos

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres preocupó a todos en el Deportivo La Coruña-Atlético de Madrid disputado este jueves en España (1 a 1). El delantero cayó conmocionado al suelo a causa de un brutal golpe con Bergantiños y tuvo que ser trasladado al Hospital Modelo de urgencia.

El jugador del Depor le dio un cabezazo al Niño por detrás en una disputa aérea y el delantero colchonero cayó al suelo desplomado, alarmando a futbolistas, técnicos y aficionados, que se llevaron las manos a la cabeza.

Torres fue atendido de urgencia en el césped por los propios jugadores, que tuvieron que sacar la lengua para que no se la tragara. Vrsaljko fue clave para que el susto no pasar a mayores. Mientras, Giménez no pudo contener las lágrimas y se mostró abatido al ver a su compañero tendido.

Tuvo que entrar la ambulancia al estadio e incluso los médicos se vieron obligados a pedir el desfibrilador por si lo hubiera necesitado. Al final, tras unos minutos de angustia, se llevaron al futbolista al Hospital Modelo más cercano.

Por suerte está fuera de peligro, aunque sufrió un traumatismo craneoencefálico y se encuentra consciente y estabilizado. Esta noche la pasará en el hospital, donde ya ha sido sometido a pruebas de manera urgente. Le han hecho un TAC, craneal y cervical, y descarta cualquier lesión traumática.