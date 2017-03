Moyano: "Me sorprendió que los jugadores hicieran un paro"

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, aseguró hoy que le "sorprendió" el paro de los jugadores, pero consideró que están "en todo su derecho", en el marco de la crisis que atraviesa el fútbol argentino.

"Me sorprendió que hicieran un paro, pero los jugadores están en todo su derecho, tienen sus razones, está bien lo que hacen, defienden sus derechos", sintetizó Moyano, durante muchos años secretario general de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y líder de Camioneros, en las puertas de la AFA.

"Es una pena haber llegado a esta situación. Creo que se va a llegar a una solución, lo que pasa es que es un marco complicado, porque si no hay dinero esto por ahora no se resuelve", agregó en relación en que aún no entró el dinero que debía girar el Gobierno para que se reanude el fútbol argentino.

Moyano, pese a esto, se mostró optimista. "Creo que se va a resolver en breve. La sociedad está esperando una solución", sentenció.