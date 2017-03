Emma Watson y su elegante topless para una revista

Emma Watson protagoniza la nueva portada de la prestigiosa revista Fanity Fair. La actriz británica realizó una elegante sesión fotográfica que incluyó un topless.

Con fotografías de Tim Walker, la protagonista de “La bella y la bestia”, película que se estrenará el 16 de marzo, se robó las miradas con el torso desnudo a medio cubrir con una chaqueta tejida.

En la entrevista, Watson dice que dar vida al clásico de Disney se sintió como “haber hecho la transformación a mujer en pantalla”.

Y remarcó que Bella es “absolutamente una princesa de Disney, pero no es un personaje pasivo. Ella está a cargo de su propio destino”.

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:02 PST

Sobre el amor, dijo que quiere cuidar a su pareja de la prensa. “Quiero ser consistente, no puedo hablar de mi novio en una entrevista y después esperar que los paparazzis no tomen fotos mías caminando alrededor de mi casa. No puedes tener ambas cosas”, expresó.

También contó que no le importa ganar un Oscar y aclaró que lo que busca en sus proyectos es generar un mensaje importante en la sociedad.

Al consultarle sobre las selfies con sus fans, que generalmente rechaza, dijo: “Para mí, es la diferencia entre tener la oportunidad de vivir una vida y no tenerla. Si alguien me hace una fotografía y la publica, solo se necesitan dos segundos para saber con exactitud dónde estoy”, ejemplificó. “Todo el mundo puede ver qué llevo puesto y con quién estoy. Simplemente no puedo dar esos datos de seguimiento”, concluyó.

Mirá la sesión fotográfica de Emma Watson para Vanity Fair.