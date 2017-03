Armando Pérez: "La decisión será de los jugadores"

El presidente de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, anticipó hoy que "la decisión será de los jugadores" para confirmar si habrá fútbol este fin de semana.

"Vamos a trabajar hasta último minutos para que se juegue la fecha y la decisión será de los jugadores", dijo Pérez en la puerta de AFA al llegar a una nuevo encuentros entre directivos.

El cordobés precisó que "hasta hace media hora todavía la plata no estaba", sobre los 350 millones de pesos que el Gobierno depositó a modo de rescisión de contrato con el Fútbol para Todos.

"La plata acá no la tenemos", afirmó el presidente de la Normalizadora, que aseguró además que no fue oficial el comunicado que se filtró en horas del mediodía, que especificaba que los equipos que no se presentaban a jugar este fin de semana perderían los puntos.

"No emitimos ningún comunicado, parece ser un borrador que alguien hizo circular", agregó.