Maradona: "No se puede negociar más con ladrones"

Diego Armando Maradona, máxima figura del seleccionado argentino campeón del mundo en México 1986, aseguró que "no se puede negociar más con ladrones", en referencia a Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, quien ratificó hoy la postura de su gremio de no reanudar el fútbol profesional este fin de semana.

"No se puede negociar más con ladrones, Argentina necesita que se juegue al fútbol ya. Lo único que le importa al gremio es la caja, por donde entra la guita", aseveró Maradona.

"El jugador no les importa, sólo quieren hacer la caja. Me extraña que algunos dirigentes quieran negociar con estos ladrones", añadió en charla con el diario deportivo Olé.

"El fútbol tiene que empezar ya", aseguró Maradona tras el anuncio de Marchi de este mediodía en el que confirmó que no se disputarán los partidos de las diferentes categorías del fútbol argentino "hasta que no esté el dinero depositado en el Banco Provincia", en alusión a la plata otorgada por el Estado para cancelar el contrato que tenía la AFA por Fútbol para Todos.

"Los jugadores del Ascenso necesitan jugar ya por los premios. ¿Por qué Marchi no se acordó en diciembre de los jugadores que no tenían plata para las Fiestas? No puede aparecer cuando a él se le canta para parar la pelota", concluyó Maradona.