El León Ramponi se lleva la gloria a Brasil y se prepara para volver

El mendocino Emanuel Ramponi conquistó la medalla dorada en el Open argentino de kick boxing realizado en Córdoba, volverá hoy hacia San Pablo para continuar con su carrera en Brasil y se prepara para volver a pelear en Mendoza luego de dos años, el 14 de mayo en Battle Cage.

Ramponi, quien en el 2016 tomó la decisión de entrenarse en el país carioca, tuvo el último fin de semana una gran participación en el Open de Calamuchita, lo que lo dejó bien posicionado para continuar con su crecimiento en el kick boxing. “El 15 de diciembre volví de Brasil, me tomé unos días de vacaciones y empecé a entrenar para la primera competencia del año, que fue este fin de semana en Córdoba. El evento fue organizado por WAKO y la Confederación Argentina de Kick Boxing, y era clasificatorio para el Sudamericano de Uruguay y el Mundial de Fortaleza. Saqué medalla de plata en light contact, porque me descalificaron por exceso de contacto, ya que no se puede golpear fuerte. También competí en kick boxing y me quedé con la medalla de oro”, contó.

Sin dudas, es uno de los mayores exponentes locales dentro de la disciplina y en el 2016 tomó una de las decisiones “más difíciles” y “lindas” de su vida, según detalló: “El 2016 estuvo bastante movido. Tomé la decisión de irme a Brasil para perfeccionarme y mejorar muchas cosas. Mañana viajo de nuevo para continuar con mi camino. Estoy haciendo lo que me gusta, pero también es un poco difícil estar lejos de la familia y los afectos. En Brasil estoy dedicado cien por ciento a entrenar y competir”.

En Brasil, la capital sudamericana de deportes de contacto, se entrena en la academia Company Top Fight. Allí lo hace de lunes a sábados en triple turno. “Estoy entrenando mucho K1 porque, a nivel profesional, es la modalidad que más explotada está. Trato de superarme día a día en eso para intentar llegar lo más lejos posible”, comentó.

El León, como muchos deportistas de contacto de Mendoza, tuvo pocos combates en condición de local pero remarcó que lo hará próximamente: “Hace más de dos años que no compito en mi provincia. Estoy ansioso y voy a volver pronto para estar en Battle Cage, el 14 de mayo. Nunca he perdido en Mendoza, así que es una obligación para mí ganar en mi tierra”.

“Uno siente muchos nervios y presión al pelear en su casa. Quizás, con el aliento de la gente, hay un poco de nervios. Pero uno siempre lo disfruta a esto”, agregó.

Por último, se refirió al nivel del kick boxng local y lo comparó con el brasileño: “El nivel argentino es inferior al brasileño porque hay menos competencia y menor cantidad de competidores. Yo allá he podido evolucionar mucho por eso. Más allá de todo, en Brasil respetan mucho al luchador argentino porque saben que dejamos el corazón en cada pelea. Sin dudas, ellos están más avanzados en nivel técnico, pero siempre nos respetan”.