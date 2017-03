El elefante salvaje podría ser el mamífero que menos duerme

Los elefantes salvajes de África solo duermen una media de dos horas al día, el menor tiempo registrado nunca en un mamífero, y a menudo pasan cerca de dos días sin dormir, según un estudio publicado hoy por la revista "Plos One".



Hasta ahora, muchos estudios sobre cómo duermen los elefantes habían indicado una media de entre cuatro y seis horas diarias, pero se hicieron con animales en cautividad o no pudieron distinguir con precisión el periodo en el que dormían y el de reposo.



Para analizar con más detalle cómo duermen los elefantes salvajes, los científicos de la Universidad del Witwatersrand (Sudáfrica) estudiaron a dos elefantas en libertad en el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana, durante 35 días.



Los elefantes africanos son el animal terrestre más grande y hay evidencias científicas que sugieren que los mamíferos de mayor tamaño tienden a dormir menos.



Los investigadores pusieron en la trompa de las elefantas un dispositivo de seguimiento de actividad física para estudiar el sueño de manera precisa, además de un collar con un giroscopio para registrar la posición durante el sueño.



Los investigadores observaron que las elefantas solo durmieron una media de dos horas al día, que es el menor tiempo registrado nunca en un mamífero.



En varios días durante el periodo del estudio, las elefantas estuvieron sin dormir hasta 46 horas y viajaron distancias de unos 30 kilómetros durante esos periodos, posiblemente turbadas por leones o cazadores.



Además, las elefantas durmieron tumbadas solo unas pocas noches, lo que podría limitar la fase REM de sueño profundo y suscita interrogantes sobre cuándo estos animales experimentan este estadio del sueño.



"Parece que los elefantes solo entran en la fase REM, del sueño, cada tres o cuatro días, lo que hace que su patrón de sueño sea único", explica el autor principal del estudio, Paul Manger.



Los investigadores defienden que, aunque solo estudiaron a dos elefantas, su trabajo proporciona conocimientos sobre cómo duermen los animales salvajes.