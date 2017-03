Reinas reales: Renata Rizzato de Luján de Cuyo

Te mostramos a Renata, la chica de los tatuajes que aspira a ser la próxima Reina Nacional de la Vendimia.

Sin duda Renata es la soberana que más ha roto con los esquemas protocolares de la Vendimia. Tiene siete tatuajes en distintas partes de cuerpo, los luce con orgullo y ama mostrarlos.

La lujanina es muy segura de sí misma y por cómo se expresa se nota que es muy familiera, y habla con mucho amor de su único hermano varón. Tanto es así, que contó que ha adoptado un estilo de vida saludable para acompañarlo en su enfermedad.

“Me encanta la comida chatarra, pero no la como porque hace años que hago una dieta con base proteica. No como harinas, azúcar, ni frutas. Esta dieta la comencé a hacer porque a mi hermano le diagnosticaron diabetes tipo 2 y quiero apoyarlo en su tratamiento alimenticio”, contó la reina de Luján.

A Renata, le gusta cuidar mucho la estética y le encanta la moda, pero dice que su estilo depende de su “estado de ánimo”.

“Según como me levanto es como me visto, a veces me pinta vestirme más hippie, otras con el estilo más varonil y otras veces soy re señorita”, dice.

A esta reina además le gustan mucho de las redes sociales e interactuar en todas, aunque su debilidad es subir fotos a Instagram.

“Me gusta subir fotos y ponerles onda, asique usos muchos filtros, eso me re divierte”, cuenta entre risas la joven que dice que su lugar en el mundo es su casa.

Conocé como nunca antes a Renata, la reina de Luján de Cuyo.

Renata Rizzato

19 años

1,68 mts

Cursa el segundo año del Profesorado de Danza Urbana

Colaboraciones:

Flor Raviolo Make up

Verónica Maturano estilista