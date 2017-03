AFA confirmó que el equipo que no se presente "perderá el partido"

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lanzó un fuerte comunicado en el que confirma la vuelta del fútbol para este fin de semana y asegura que los equipos que no se presenten perderán el partido y se les descontarán tres puntos.

Todo esto se da en un marco muy sensible: hay jugadores de las distintas categorías del fútbol argentino que no cobran desde hace meses, y Futbolistas Agremiados Argentinos (FAA) confirmó el paro hasta que los jugadores reciban ese dinero que se les adeuda.

La reunión entre el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, y dirigentes finalizó este mediodía, aunque todavía "no hay una decisión tomada" sobre el regreso del campeonato, informó el presidente de Racing Club, Víctor Blanco.

A partir de las 16.30, los directivos se reunirán en la sede de AFA para tomar una postura definitiva y confirmar si mañana se reiniciará el certamen. Además, a las 19, también en la jornada se juntarán los capitanes y referentes de Primera División en Agremiados junto a Marchi.

El secretario general de FAA consideró que "los tiempos no dan" para que se reinicie el fútbol y arremetió contra "los dirigentes deudores, que han provocado esta catástrofe", pero ahora "están escondidos y no dan la cara".

"Pobres de los futbolistas si no entienden esta realidad, porque no solo van no les van a pagar sino que les van a hacer pedazos la fuente de trabajo", advirtió sobre la posibilidad de que decidan jugar mañana la fecha dispuesta por la AFA, aun con equipos juveniles, como ya decidió Godoy Cruz.