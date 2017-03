Los estudiantes de secundaria que pierdan puntos por mal comportamiento no podrán recuperarlos

Desde 2013 en las escuelas secundarias dejaron de aplicarse amonestaciones para los estudiantes que tenían mal comportamiento. El actual sistema, que se puso en vigencia con la resolución 445/13, coronó los “créditos” como mecanismo disciplinador .

Bajo este sistema, el alumno que "se portaba mal" iba perdiendo puntos pero podía recuperarlo si realizaba una tarea que compensara el daño que causó. Este jueves, a días de comenzar el ciclo lectivo, las autoridades de la Dirección General de Escuelas anunciaron que los puntos ya no se recuperarán y que cada establecimiento deberá realizar un proyecto de convivencia de acuerdo a la realidad de cada institución que mitigue situaciones conflictivas.

Según el Código de Convivencia, el estudiante de Educación Media tiene 25 puntos de crédito para todo el ciclo, que puede perder de acuerdo con el tipo de falta que cometa: leve, grave o gravísima. El tipo de falta y la cantidad de puntos que se arriesga a perder se establecen según una tipificación descriptiva de cada situación. La actual gestión implementó modificaciones ya que consideraba que era una etapa difícil la recuperación de los puntos en la que el alumno “castigado” no terminaba aprendiendo nada.

“Hemos sacado esta recuperación porque el Servicio de Orientación se pasaba mucho tiempo analizando que falta había cometido el chico y qué tipo de acción reparadora debía hacer. Y muchas veces esa acción no tenía nada que ver con el error cometido. Por ejemplo, un chico le pega a un compañero y lo mandaban a forrar libros… Esto nos parece que no es un proceso de enseñanza”, señaló Sara Lucero, directora de Educación Secundaria de la DGE.

Según las explicaciones de la funcionaria, el alumno que cometa una “infracción” tendrá derecho al descargo ya que consideran que es importante que no se ponga una sanción desde el principio: “Hay que hablar con los chicos y escucharlo porque se están formando y está permitido que se equivoquen. Los que se portan mal son los que generalmente están desfavorecidos en su contexto y la escuela debe acompañarlos”.

Por este motivo, las diferentes instituciones educativas deberán elaboran un proyecto de convivencia en base a la problemática de cada escuela. En este trabajo deberán contemplar cuál será el trayecto que elabore el estudiante que pierde los 25 puntos, pero también prevenir que se comentan faltas al Código de Convivencia. “Hay en algunos casos que el chico va a cursar determinados días acompañado por un referente del Servicio de Orientación. Además, en todas las escuelas habrá talleres de convivencia y mediación”, dijo Lucero e hizo hincapié en que no retornarán las amonestaciones.

Más horas para los chicos

Mónica Coronado, subsecretaria de Gestión Educativa, anunció que trabajan para extender la carga horaria de los estudiantes, un objetivo que tiene el Ministerio de Educación de la Nación y por ello en Mendoza trabajan para impulsar el programa “La escuela sale de la escuela”.

Según la subsecretaria se está evaluando que los estudiantes puedan realizar tareas educativas en otros espacios como los clubes, ONG o asociaciones barriales.

Por otro lado, las autoridades de la DGE anunciaron que desde Nación envían 160 mil libros para los chicos de segundo y tercer grado de las primarias y que se trabaja en la elaboración de una línea de comunicación para los padres, que podría ser un 0800 pero que aún no lo han determinado.

El lunes empiezan las clases

Con respeto al paro docente anunciado para la semana que viene, Jaime Correas, director de General de Escuelas, insistió con que las clases comienzan este lunes y pidió a los padres que lleven a los chicos a los establecimientos.

“Los directores van a abrir los establecimientos y van a estar allí para recibir a los alumnos”, dijo y señaló que en el último paro, que se realizó en 2016, hubo prácticamente un 100 por ciento de asistencia de los estudiantes, mientras que de los docentes sólo el uno por ciento se adhirió.

“El docente tiene su derecho a realizar huelga pero no incluye el pago del día no trabajado. La negociación paritaria se inició en diciembre –no sucedió en ningún lado del país- y se llegó a un acuerdo con todos los gremios menos con el docente porque falló la voluntad del Sute. Creo que hay la mayoría de los docentes no querían ir al paro más allá de que no estaban de acuerdo con el porcentaje que se les ofreció. Pero un sindicato de la Nación les dio la orden y fueron a la negociación con una huelga ya anunciado”, criticó Correas.