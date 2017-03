Reinas reales: Josefina Hisa Serrano de Tunuyán

Te mostramos a Josefina, la mezcla perfecta entre simpleza y espontaneidad que aspira al cetro real en la próxima Vendimia.

Su porte es digno de una reina. Con una altura destacada y unos ojos verdes que encandilan, la bella soberana llegó al set de grabación para mostrarse fresca y natural en esta producción única.

Me gusta que me digan “Jose”, comenzó diciendo la joven que se define como una persona simple, sencilla y que no se enrosca con nada.

“Soy muy responsable, me gusta cumplir siempre con lo que debo hacer, pero no me enrosco mucho por las cosas”, cuenta entre risas la contadora pública.

A Jose le encanta salir a bailar con sus amigas, tanto es así, que dice que cuando lo hace no le importa nada, solo divertirse y pasarla bien. Sin embargo el corazón de la tunuyanina está ocupado.

“Estoy de novia hace unos meses con Leandro y es como toda relación que comienza, al principio estas muy enamora”, dispara con una sonrisa perspicaz la tierna rubia.

A esta chica que no se priva de nada, le encanta tener un estilo “natural”, vestir simple, usar zapatillas y cero maquillaje. Aunque cuando se produce y sale, llama tanto la atención, que suelen confundirla con la cantante de la banda Agapornis y eso la divierte mucho.

Josefina además es fanática de las redes sociales, tiene cuenta en todas, aunque su favorita es obviamente Instagram en donde puede subir sus mejores fotos.

En esta producción te mostramos a Josefina Hisa Serrano, la reina de Tunuyán como nunca antes la viste.

Josefina Hisa Serrano

25 años

1,75 mts

Contadora Pública Nacional

Coloboraciones:

Flor Raviolo Make up

Verónica Maturano estilista