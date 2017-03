Sin Macri, esta es la platea política que rodeará a Cornejo en Vendimia

En medio del año electoral el próximo sábado se realizará la fiesta nacional de la vendimia, sin embargo todo indica que estará lejos de ser un acto fuerte en lo político, ya que nadie confirma la asistencia del presidente Mauricio Macri, incluso desde el PRO local la descartaron.

Desde prensa de presidencia afirmaron que no está en la agenda del jefe de Estado asistir a los festejos vendimiales, sin embargo no descartan un cambio a último momento. En el oficialismo algunos señalan que el presidente no quiere exponerse a ser silbado en un acto multitudinario, teniendo en cuenta los últimos hechos como el escándalo del Correo Argentino, que no dejaron bien parado al mandatario frente a la opínión pública.

Por otra parte al gobernador Alfredo Cornejo tampoco lo desvela la asistencia del presidente ya que no está pasando su mejor momento tras la seguidilla de “errores” cometidos. De hecho Cornejo aún no define si desdoblará o no las elecciones. Cambia Mendoza deberá decidir si le conviene competir juntos o despegarse de la imagen del presidente para obtener un triunfo electoral en octubre.

La última visita presidencial en la vendimia fue la de Cristina Fernández en el año 2011 donde estuvo junto al ex gobernador Celso Jaque en el desayuno de la Coviar y en el Carrusel. En tanto Macri en 2015 participó del asagajo vendimial en la bodega Crotta de San Martín y en ese momento estuvo acompañado de Cornejo.

En esta ocasión, en lugar del presidente llegará la vicepresidenta, Gabriela Michetti y otros funcionarios nacionales: Rogelio Frigerio (ministro del Interior), Patricia Bullrich (ministra de Seguridad), Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Francisco Cabrera (ministro de Producción), Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda), entre otros.

En cuanto a los gobernadores, llegará a la provincia el mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el sanjuanino Sergio Uñac, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Además se espera la presencia de 35 embajadores, entre ellos el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón.

Las clásica contramarcha

Como ya es costumbre el sábado a la mañana se realizará la contramarcha vendimial. A pesar del fracaso de la paritaria, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), confirmaron que no tienen previsto movilizarse ese día.

En cambio a las 8 de la mañana los integrantes de la Asamblea Popular por el Agua se movilizarán en contra de la megaminería contaminante. Se espera también la manifestación del Conicet, la CTA, organizaciones sociales y los partidos de izquierda. La idea de los manifestantes es comenzar la marcha antes que inicie el Carrusel para ir delante de los carros.