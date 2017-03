Un bebé hace la señal de "Rock and Roll" durante una ecografía

Ansiosos por conocer a su bebé, Makelle Ahlin y su marido Jareden concurrieron a la cita médica para el estudio y en la imagen notaron algo inusual: la mano del pequeño hacía el gesto de "Rock and Roll".

"Mi marido lo vio primero. Le dijo a la técnica de la ecografía que volviese a enfocar la zona de su mano", explicò Ahlin a CBS News.

Al ver la imagen el padre decidió sacar su teléfono celular para capturar el momento y compartirlo con sus conocidos. Por su parte, la madre del chiquito no pudo contener la risa. "El bebé les está dando una señal", se sumó la técnica, quien tampoco salía de su asombro ante dicho escenario.

"Estoy segura de que al pequeño le encanta la música", bromeó la futura madre, quien contó: "Suelo poner música en casa todo el día. Me gusta tener ese sonido de fondo así que probablemente se sienta cómodo con eso".

Además, Ahlin relató que la primera vez que el bebé dio una patada fue cuando estaba escuchando a Edward Sharpe y los Magnetic Zeros y The Lumineers.

"Mi marido prefiere la música ‘country’ y solemos empezar a bailar cuando suena cualquier canción de pop junto a nuestros otros dos hijos", sostuvo la madre para luego añadir: "Así que el bebé ha escuchado una amplia variedad de canciones y creo que lo disfruta".

A partir de la particular postura en la ecografía, la criatura recibió el nombre de "punk rocker", algo que no deja de sorprender a su madre. “No me gasté mucho dinero en conciertos durante el instituto. Es surrealista para nosotros, pero no podemos evitar querer ya a este ‘rockstar’".

La pareja conoció el sexo del bebé durante la misma ecografía y tiene previsto anunciarlo a su familia este viernes.