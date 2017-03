"Hypnotised", lo nuevo de Coldplay

Ha pasado una semana desde que Coldplay y The Chainsmokers presentaran Something Just Like This, su esperada colaboración que suena exactamente a una combinación entre ambas bandas. Y ya está batiendo récords, siendo de momento el lyric video más visto en sus primeras 24 horas en la historia de Youtube.

Ahora, la banda de Chris Martin presenta el primer adelanto de Kaleidoscope, un EP compuesto por 5 temas que será el apéndice de su último trabajo A Head Full Of Dreams. Hypnotised ha sido el tema escogido para esta presentación con un lyric video en el que podemos ver imágenes del mar, las montañas y el vuelo de un águila.

Kaleidoscope saldrá a la venta el 2 de junio y además de Hypnotised, incluirá la reciente colaboración con The Chainsmokers.