Marcha atrás: WhatsApp volverá a incluir los estados clásicos

WhatsApp ha decidido dar marcha atrás y volver a poner en funcionalidad los antiguos estados. La decisión llega tras la queja de muchos usuarios que estuvieron totalmente insatisfechos con los nuevos, que se parecían mucho a Snapchat.

Recordamos que los nuevos estados de WhatsApp permiten a los usuarios poner una foto, un gif, un texto que solo duran un plazo de 24 horas. Un total cambio a las reglas de juego para una aplicación que básicamente se utiliza para enviar y recibir mensajes en lugar de enterarte en qué andan tus amigos.

Con esta actualización, los viejos estados que todos recordamos como 'WhatsApp only', 'Busy', 'At the movies' dejaron de existir generando incomodidad entre los usuarios, por lo cual la compañía ha decidido volverlos a implementar con otro nombre para evitar confusiones.

Es decir, no desparecerán los estados actuales, sino que ahora los usuarios tendrán ambas opciones. La novedad está disponible en la versión beta de la app por ahora. Se espera que pronto llegue a las versiones finales en todos los procesadores para smartphone. Es posible que adopte el nombre de "info" o "tagline".

Hay tres opciones de volver a los clásicos estados.

Según Xataka Android, para volver a los antiguos estados debes descargar WA Tweaks, una aplicación creada por un famoso leaker de WhatsApp que te permite acceder a funciones ocultas en la aplicación.

Recuerda, la aplicación requiere permisos root para funcionar, por lo que debes tener este importante factor en cuenta. Una vez tengas la última versión beta de la app y WA Tweaks, podrás activar los antiguos estados de la siguiente forma:

- Abre WhatsApp

– Accede al menú

– Accede a My About

La otra forma para hacerlo es igual de simple

- Abre WhatsApp

– Accede a tu foto de perfil

– Cambia tu estado

Con la aplicación WA Twekas, es bastante sencillo volver a activar los estados de WhastApp, aunque también puedes esperar la versión final y estable de la aplicación que probablemente en unas semanas saldrá.

Fuente: Xataka / Americatv