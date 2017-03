Videos: desgarrador relato de una maestra que sufre violencia de género

Griselda Almaraz (37), Lanús, Buenos Aires, es una docente que sufre violencia de género por parte de su ex pareja. La mujer se filmó pidiendo ayuda, ya que asegura no tener respuesta por parte de la Justicia.

La mujer difundió dos videos caseros, uno, en el que muestra cómo es agredida por su ex pareja Fernando Miguel Balboa, y, otro, en el que cuenta el calvario que vive desde el 2015 cuando decidió irse a vivir con el violento.

"Empecé a salir con Fernando desde el 2014, fuimos novios y luego convivimos. Desde diciembre de 2014 que ha estado hostigando y rompiendo mi casa", relató la maestra.

Almaraz aseguró que la ex pareja de Balbo le había advertido que él era golpeador pero no le creyó. "Su ex mujer me dijo que era golpeador, pero no le creí porque estaba perdidamente enamorada", contó.

"El 18 de abril de 2015 luego de tener una semana de distanciamiento, tomé una clase de baile y fui a un instituto de baile al que yo habituaba, cuando salí me encontré con Fernando en la vereda e inocente yo, lo deje subir a mi auto y comenzó a golpearme, a escupirme e insultarme. Me obligó a ir a la casa de su mama, en Pergamino, estando allí secuestrada, me tiró Cif en el cuerpo y continúo con los golpes y me dejó marca, y esa fue la segunda denuncia que hice contra Fernando y lo único que obtuve fue una restricción perimetral que él no respeta, no le importa. Estoy cansada de vivir así. Soy docente, soy mamá, trabajo y no es justo que tenga que vivir así", expresó la maestra.

La mujer, que le dio más de una oportunidad al agresor con la esperanza de que cambiara, aseguró que eso nunca sucedió: "En una oportunidad entró a su domicilio como un ladrón y comenzó a hostigarme llamándome desde el teléfono de mi casa. En esa oportunidad se llevó su computadora y mi agenda personal y la bitácora de viaje", denunció la maestra.

Ahora, pide ayuda y asegura que no quiere "morir o terminar internada", por lo que solicitó ayuda a los medios de comunicación.

