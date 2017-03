VIdeo: Baradel abandonó un programa porque le preguntaron si es docente

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, se enojó en un programa de televisión cuando un periodista le preguntó en qué escuelas había trabajado y terminó abandonando el programa.

El conductor del programa le preguntó a Baradel si era docente y si alguna vez había estado al frente de un grado. El titular de Suteba le respondió que es "docente y abogado" y aclaró que había estudiado en un instituto de Coronel Brandsen y que había dado clases en una escuela de Lanús.

"No sé por qué lo ponen en discusión. Yo no miento, no lo hice en mi vida. Es una conducta de vida. Esta pregunta ya fue contestada hace mucho tiempo y siguen insistiendo", sostuvo y comenzó a levantarse de la mesa.

El periodista le indicó que en los registros públicos no consta ningún aporte previsional de escuelas hacia él.

El sindicalista se disgustó tanto que decidió no contestar preguntas sobre la amenaza recibida y se retiró del programa en plena discusión.