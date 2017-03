No apareció la plata, no hay acuerdo y, por ahora, el fútbol no arranca

Futbolistas Argentinos Agremiados confirmó esta noche la huelga por las deudas salariales que muchos clubes mantienen con sus jugadores y el regreso de los torneos del fútbol nacional, previsto inicialmente para pasado mañana, quedó a un paso de una nueva postergación.

“La situación no cambió. La plata no está, no se juega”, sintetizó una fuente del gremio. Así las cosas, las dos únicas opciones que aparecen para que el viernes vuelva a rodar la pelota es el pago de las deudas o -según un rumor que corrió en las últimas horas-, una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

De ambas, la más probable es la “menos pacífica”, Y ni siquiera es garantía: el gremio amenaza con rebelarse a la posibilidad de una conciliación.

Lo cierto es que, a pesar de las promesas, el gobierno nacional no giró a la AFA los 390 millones de pesos acordados por la rescisión del contrato del programa 'Fútbol para Todos', dinero indispensable para que los clubes puedan saldar las deudas salariales con sus jugadores. El incumplimiento generó una afiebrada jornada de reuniones para destrabar el conflicto que, este miércoles por la noche y a dos días de la fecha prevista para el regreso de los torneos, seguía en pie.

Mientras la comisión de directivos encargada de analizar las propuestas para la televisación de los campeonatos mantuvo un encuentro con las empresas oferentes (“no hubo grandes novedades”, dijo una fuente, otro grupo se trasladó hasta la sede de Agremiados para reunirse con Marchi y buscar una salida “favorable para todos”.

Estuvieron el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici; el de Barracas Central y precandidato a titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el de Lanús, Nicolás Russo; el vice de Independiente, Carlos Montaña; y el del Consejo Federal, el santiagueño Pablo Toviggino (también integrante de la Comisión Normalizadora de la AFA).

No hubo caso. La posición del gremio, fortalecida por opiniones públicas de futbolistas de peso, fue irreductible: si la plata no llega, el paro sigue.

“Hay jugadores de clubes del ascenso que no cobran hace seis meses y en la televisión se pudo ver cómo los afecta. Muchos tienen que salir a hacer changas para poder sobrevivir”, explicaron desde FAA.

“No aparece la plata. Estamos 'bancando' a los jugadores que les deben. Los dirigentes quieren jugar todos de golpe, cuando las cagadas las vienen haciendo ellos“, había sido más gráfico el volante de San Lorenzo Néstor Ortigoza en una nota con Radio Continental.

Mañana podría haber un nuevo encuentro entre Marchi y, esta vez, los integrantes de la Comisión Normalizadora de la AFA. La esperanza es tenue: que mañana llegue el dinero del gobierno. El proceso posterior (transferencia a los clubes y pagos de salarios adeudados), con los tiempos en contra, destrabará de inmediato el conflicto solo -y otra vez- con la confianza o la buena voluntad del gremio.

Mientras tanto, los planteles que debieran viajar para sus partidos programados originalmente este fin de semana -Belgrano de Córdoba, Sarmiento de Junín, etc-, armaron y desarmaron las valijas al compás de las versiones, en otra de las escenas tragicómicas que entrega, cada día, el fútbol argentino.

En este marco, y porque también está en pleno desarrollo la 'normalización' de la AFA, mañana se elegirán a los representantes de las categorías del ascenso que formarán parte de la Asamblea: serán seis de la B Nacional, 5 de la B Metropolitana, 2 de la C y 1 de la D. A ellos se sumarán los siete del Interior para completar los 21 acordados en el nuevo estatuto.