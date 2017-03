Investigan a la mujer de Ulises Bueno por el millonario robo

En la madrugada del domingo 20 de febrero, Ulises Bueno, hermano del Potro Rodrigo, sufrió un robo millonario en su vivienda del country Cuatro Hojas, ubicado en la ciudad cordobesa de Mendiolaza. Tres personas están siendo investigadas. Entre ellas, su mujer, Melisa Ferraris.

Carlos Nayi, abogado querellante, indicó a Cadena 3 que se está investigando el círculo íntimo del artista: “Dentro de las probabilidades más fuertes está el círculo íntimo”. “Ulises declaró y apunta directamente a su mujer, o ahora ex mujer”, agregó.

“No puedo dar nombres pero todo indica, por el modus operandi, que fueron directamente a los 15 lugares donde estaba guardado el kilo de oro y los tres millones de pesos. Sin correr una pelusa, ni desacomodar nada, se llevaron el dinero. Esta persona conocía que no había moradores y el alarma no estaba activada. La querella ha aportado nombres, fotos y direcciones”, amplió.

El letrado contó que tras el hecho, el cantante decidió irse de su casa y mudarse a la de su madre, Beatriz Olave. “Está incómodo, no tiene su vestuario para los shows. Pero lo hizo para no entorpercer en la investigación”, dijo.

Desde la fiscalía de Liliana Copello señalaron que el monto sustraído al cuartetero asciende a casi 5 millones y medio de pesos.

Por su parte, Beatriz Olave cargó contra la ahora ex mujer del artista. “Me agarró un dolor fuerte en el pecho, porque a veces estas cosas uno no se las espera. La única que manejaba todo era ella, porque Ulises se volvió -a mi casa- y no quiere saber más nada”, dijo.