Alguien le pregunto a Bill Gates si le copió a Steve Jobs y su respuesta fue reveladora

Microsoft y Apple son dos de las compañías más emblemáticas del mundo de la informática, de eso no hay duda alguna.

La rivalidad entre los seguidores de cada una hace recordar a la propia del fútbol, como la de Boca y River, por ejemplo.

Ambas tienen algo en común, además de los productos informáticos: un genio como creador.

En el folclore popular se ha tratado de establecer desde peleas hasta robor de ideas entre Bill Gates y Steve Jobs, algo que contrasta con la buena relación que hubo casi siempre entre ambos.

Recientemente se produjo un evento en Reddit con Bill Gates como protagonista interactuando con los usuarios.

Bajo la modalidad "AMA" (Ask Me Anything o "pregúnteme lo que sea"), Gates fue interrogado en varios temas, entre ellos, el relativo a la supuesta rivalidad y robo de ideas por parte de Steve Jobs.

Así fue como el usuario HalesOwnShrek aprovechó y le preguntó quién le copió a quién, si él a Jobs o viceversa.

La respuesta de Bill Gates fue realmente genial y bastante simple:

"La principal ´copia´ que se produjo en relación con Steve y yo es que ambos nos beneficiamos del trabajo que Xerox Parc hizo en la creación de su interfaz gráfica - no fueron los únicos que desarrollaron estas plataformas, pero sí fueron los que hicieron el mejor trabajo.

Steve contrató a Bob Belville y yo por mi parte contraté a Charles Simonyi. No violamos ningún derecho de propiedad intelectual que Xerox tuviese en ese momento, pero el trabajo de esta compañía mostró el camino que nos llevaría a Mac y Windows".

Como todo gran líder, Gates salió del paso airoso dejando en claro algo de manera contundente: ambos le copiaron a Xerox.

Algunos podrán objetar las estrategias o prácticas de ambos genios de la tecnología, pero lo cierto es que sus creaciones marcaron el curso de la historia informática con productos altamente exitosos.