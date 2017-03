Angelici y Marchi se cruzaron por el paro de Agremiados

Las diferencias enormes entre al menos un sector de la dirigencia de la AFA y la posición de Futbolistas Argentinos Agremiados quedó en evidencia hoy en un cruce telefónico que sostuvieron Sergio Marchi, secretario general del sindicato, y Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors.

"El dinero que quedaría para pagar a los clubes deudores no alcanzaría. La otra situación central es que vaya a los futbolistas. Son situaciones muy difíciles de resolver en muy poco tiempo", argumentó Marchi acerca de algunos de las razones por las que está convencido de que de ninguna manera se dan las condiciones como para que el campeonato de Primera División se reanude el viernes próximo.

Sobre ese punto, Angelici, le preguntó al gremialista "¿por qué tienen que pagar justos por pecadores? Si un club cobró y no le pagó a sus jugadores, que ese plantel no salga a la cancha".

Esa postura de Angelici se debe a que su club esta al día en cuanto a sus obligaciones con los jugadores.

El secretario general de Agremiados y el titular xeneize expusieron sus puntos de vista al ser cruzados telefónicamente en TyC Sports. "Los directivos que han cometido este desfasaje económico ni siquiera se han arrimado a ver cómo poder resolver esta situación. De lo único que están preocupados es de cómo se van a reforzar", criticó Marchi.

"Nosotros comenzamos con Banfield, que tiene la posibilidad de que vayan los visitantes y recaudarán dos millones de pesos. ¿Sabés lo qué es en la situación que está? Ahí empezás a pagar", adujo Angelici, pero la respuesta fue que con "esa plata no es ni el dos por ciento de la deuda".

Acerca del dinero que supuestamente estará depositado mañana para que la AFA se lo envíe a los clubes, para que así puedan empezar a pagar la dueda que contrajeron con los planteles, el sindicalista resaltó que el monto es insuficiente. "Hay equipos que no le alcanza para pagar ni medio mes de sueldo. Hay dirigentes que ya les han dicho a los futbolistas que cuando recibieran la plata les iban a pagar solamente el cincuenta por ciento de un sueldo", puntualizó Marchi.

"No hay otro dinero, están estos 350 (millones de pesos) y estos cuarenta. Hasta que firmemos el contrato (por los derechos audiovisuales), que no tenemos elegida la empresa, y hasta que pague la llave, que pueden pasar quince o veinte días, recién ahí van a entrar 1200 millones más. Si no empezamos este fin de semana, tampoco vamos a empezar ni el otro, ni el otro, porque no hay dinero", insistió la máxima autoridad de la entidad de la ribera.

Y completó Angelici su idea: "Hoy estamos negociando con empresas americanas que no ven bien todo esto. El único ingreso que hay esta semana son los 390 millones. No hay más plata. ¿Va a alcanzar para pagar la mitad? Bueno, es algo. Peor es nada".