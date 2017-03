La carta de Schweinsteiger a un árbitro que intentó suicidarse

La historia ocurrió en 2011, pero fue revelada ahora por el propio protagonista. Babak Rafati, un ex árbitro alemán de 46 años, reveló cómo Bastian Schweinsteiger lo ayudó tras un intento de suicidio. En noviembre de aquel año, el colegiado quiso quitarse la vida en un hotel de Colonia antes de un partido ante Colonia y Mainz que debió ser suspendido a raíz de la casi tragedia.

"Desde que intenté suicidarme nadie de la Federación Alemana me habló. Sólo unos árbitros amigos míos y Schweinsteiger me escribió una carta que me ha ayudado mucho", le confió ahora el ex colegiado al diario The Sun.

¿Qué decía el mensaje del por entonces jugador del Bayern Munich? "Sr. Rafati, a menudo hay contratiempos en la vida, pero tienes superarlos, te deseo todo lo mejor...". El gesto conmovió a Rafati, que agradeció sinceramente la carta: "Él no tenía que hacer eso. Él sabía que nunca sería el árbitro de nuevo después de este incidente. Fue un gesto muy humano".