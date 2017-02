OSDE cambia el protocolo luego del asalto a una afiliada

La mujer asaltada con su familia en el barrio porteño de Colegiales por un ladrón que simuló ser médico de la prepaga OSDE reclamó hoy explicaciones a la empresa, la cual aseguró que su sistema de comunicaciones de emergencias es "seguro", aunque anunció que investiga el caso y que cambiará su protocolo sobre la llegada de profesionales a los domicilios.

Carolina Arce llamó el viernes pasado a OSDE para pedir un doctor a domicilio debido a que su hija de seis años padecía síntomas de gastroenteritis, pero llegó un delincuente y no el profesional de la salud.

"A la media hora me tocan el timbre, digo 'hola' y me dicen: 'médico'. Bajo a la puerta del edificio, en el ascensor veníamos hablando sobre el calor, de lo que le pasaba a mi hija. Cuando entra a mi casa va a la habitación de mi nena. Me pone una pistola con fuerza y dice: 'dame toda la plata'", relató Arce.



El delincuente tomó elementos de valor y finalmente, tras ser persuadido para que se fuera, su marido "lo acompañó hasta abajo" del edificio, en la calle Zapiola, entre Lacroze y Olleros. La mujer consideró que "algún filtro de información en el sistema de OSDE hubo".

Por su lado, la compañía dijo que inició "investigaciones, tanto internas como con las prestadoras de servicios telefónicos".

"Estamos tan azorados como el damnificado. Es la primera vez en 45 años que tenemos un incidente de este tipo. Ese día tuvimos 2.347 urgencias. Nunca tuvimos este problema, estamos trabajando con los sistemas internos, verificando, está la conversación grabada", dijo el gerente de Relaciones Institucionales de OSDE, Víctor Cipolla.

Cipolla aseveró que "hasta ahora no hemos detectado la filtración. Mañana habrá cambio de protocolo respecto de la llegada del médico de domicilio para generar mayor tranquilidad a los socios". Y explicó:

"La llamada que se reciba, luego habrá una llamada de nuestra prepaga que le indicará (al socio) el médico que va a ir" a su casa.

"Toda la información y las grabaciones de las llamadas han sido puestas a disposición de la comisaría 31 (de Capital) con el doble objetivo de esclarecer el hecho a la brevedad y llevar seguridad y confianza a los más de dos millones de afiliados que nos confían cotidianamente su salud", destacó la empresa.

Se puntualizó además en un comunicado: "El mismo día en que ocurrió el hecho, recibimos 3.702 llamadas de urgencias y se realizaron 2.347 visitas médicas a domicilio. El promedio anual es de 1.180.000 visitas. Estos números hablan de la seguridad que ofrece el sistema de comunicaciones encriptadas de urgencias, utilizado entre la base y los médicos".

La prepaga dio un relato cronológico de lo ocurrido: "El viernes 24 a las 21.01 recibimos el llamado de una socia solicitando un médico pediatra a domicilio para su hija por un cuadro de dolor abdominal".

"A las 21.41 la socia volvió a llamar para avisar que había sido asaltada en su domicilio, OSDE le ofrece una ambulancia y ella la rechaza y anula el pedido médico. A las 21.47 el coordinador médico, preocupado por la salud de la menor, reitera el ofrecimiento de la pediatra, que ya estaba en zona", agregó.

Añadió que "a las 22.01, luego de identificarse, finalmente la médica ingresa al domicilio junto con la policía. La menor fue atendida por un cuadro de gastroenteritis".

Para Cipolla "es imposible una filtración en el call center", e insistió que "está todo grabado y a disposición de la Justicia".