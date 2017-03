Roberto Pettinato, furioso con un programa de TV

Roberto Pettinato estalló contra un cronista de Infama que lo esperaba a la salida de C5N para preguntarle por su hijo Felipe y sus supuestos problemas de salud.

El conductor salía de realizar “La hormiga imperial” cuando el cronista de Infama lo encaró. La situación incomodó a Petti, quien se mostró furioso con el periodista.

“No quiero hablar, no tengo ganas“, dijo Pettinato mientras el periodista intentaba entrevistarlo.

“Es un minuto nada más”, insistió el movilero, a lo que el conductor contestó haciéndole burla: “Flaco, dejame en paz o se arma“.

“Basta, no me rompas las pelotas”, tiró tajante mirando fijo al periodista.

“No estás con una actriz, estás con Pettinato“, concluyó antes de dirigirse al estacionamiento.

Felipe, hijo del músico, fue noticia al trascender que había estado internado por un desorden alimentario. El joven, estuvo internado en la clínica del Dr. Cormillot, en Núñez.

En diálogo con Paparazzi, Roberto Pettinato aclaró la situación de su hijo. “Lo internamos a fines de noviembre. Y no, no fue por drogas. ¡Ojalá fuera por eso! Si te drogás, quedás bien en la sociedad, sos Keith Richard. Como contó Celeste Cid, que desde que salió de la clínica la llamaron el triple para laburar. Tiene onda. Lo que no tiene onda es ser un pelotudo que deja de comer y anda tomando batidos. Eso es ser un boludo… Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come”, contó el conductor.

“Estuvo una semana internado, y ahora está como un tipo normal dentro de lo flaco que es. Está bien, aunque yo quiero que coma más… Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado, ¡pero dejate de joder! Me dice que pesa y mide lo mismo que Michael. ¡A mí me chupa un huevo!”, agregó.