Video: el espeluznante exorcismo a la casa embrujada en Puerto Montt

Los medios de televisivos chilenos siguen buscando repercusiones por la actividad paranormal que tuvo a maltraer a una familia en Puerto Montt.

El padre Luis Felipe Izquierdo, quien realizó un exorcismo al interior del hogar explicó que se tuvieron que hacer tres rituales para sacar al espíritu maligno de ese hogar.

"El primero se realizó cuando fue muy impactante lo que vimos, no nos doblegamos, seguimos con oración. El segundo nos aventaban cosas, pasaban cosas a nuestro alrededor, a los lados, no nos doblegamos. Ya en el tercer ritual todo fue más tranquilo, estaba presente don Arturo y varias personas de la familia. Todo fue más tranquilo, ya no hubo ni una presencia”, relató.

El sacerdote contó también que entre los objetos que eran lanzados hubo un disco de una máquina para cortar madera, una espátula, un fierro y controles remotos. Pero eso no es todo, ya que también se reventaban de la nada copas de vidrio. También se prendieron algunas cosas con fuego inexplicablemente, según detalló.

Dentro de las posibles causas, el religioso contó que pudo haber sido un ‘maleficio’ a través de brujería o hechicería y el hecho de que la familia no fuera cercana a la iglesia o a Dios habría contribuido a que sucedieran estos hechos. El padre además agregó que se habría tratado de un espíritu y que con ayuda de todas las personas que se reunieron a orar, como pastores evangélicos, pudieron calmar la situación.

Gracias a esto, la familia pudo volver a dormir tranquila al interior de la vivienda, algo que no sucedía hace bastante tiempo. Recordemos que según miembros de la familia, los hechos habrían comenzado el pasado 8 de febrero, luego de recibir una bolsa con excremento, cuyo origen hasta el momento se desconoce.





