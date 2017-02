Reinas reales: Carolina Cordero de General Alvear

“Caro”, como le gusta que le digan, llegó al set de producción con un energía avasallante. Con mucha onda y humor la represente de Alvear contó cómo es ella en su día a día.

“Me gusta que me llamen Caro, porque cuando me dicen Carolina se me viene a la cabeza el grito de mi mamá”, comenzó contando.

Si bien, la joven soberana es muy divertida y audaz, no deja de lado su perfil profesional. Es profesora de Educación Física y tiene una escuelita de básquet en la que entrena a niños y adolecentes.

A Caro le encanta salir a bailar con amigas y con su novio “juani”, aunque advierte que como es “muy friolenta” solo sale en verano, porque en el invierno no se banca las bajas temperaturas.

“En invierno soy como un osito, inverno”, dice entre carcajadas mientras comenta que le encanta tomarse un “fernecito” preparado 60/40.

La representante de Alvear es fanática de Susana Giménez, pero la divierte mucho más cantar la canción de Mirtha Legrand e imitarla.

A Carolina le gusta la moda, pero dice que no es fanática. Se define como una persona prolija con un estilo relajado y muy “naif”.

La joven también disfruta de las redes sociales, tiene cuenta en todas, pero su favorita es Whats App.

Esta chica que es apasionada por el deporte y la educación, considera que su lugar en el mundo es Bowen, el distrito que representó en su departamento.

En esta producción te mostramos a Carolina Cordero de Alvear como nunca antes la viste.

Carolina Cordero

23 años

1,71 mts

Profesora de Educación Física

Colaboraciones:

Flor Raviolo Make up

Verónica Maturano estilista