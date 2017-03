Desde que comenzó el año, en la Dirección de la Mujer de la Corte de Mendoza se realizaron más de 240 denuncias por violencia de género. La cifra es dos veces mayor al número registrado en el mismo período del 2015.

Según explicó Estela Spezia, titular de esa repartición, no se trata exclusivamente de un aumento de casos, sino de una mayor concientización en la importancia de denunciar. “Hemos notado un aumento considerable en los casos de violencia sexual. Cuando las entrevistadoras son mujeres, (las víctimas) se animan más a relatar esos abusos”, precisó Spezia.

Esta situación se da no sólo a matrimonios de muchos años, sino en relaciones afectuosas que recién comienzan o en parejas de hecho. Anteriormente, las denuncias registradas por la Justicia giraban mayormente en torno a los aspectos psicológico y físico, pero ahora lo sexual, lo emocional y lo económico ocupa una parte cada vez mayor de las estadísticas.

Spezia destacó que los casos más graves de abusos no son hechos aislados en la pareja: comienzan de manera verbal, se expanden hacia el control –revisando el celular, prohibiendo vestir de cierta manera o hablar con ciertas personas– y continúa en tipos de violencia con mayores secuelas.

Día de luto

“El problema es que hay figuras legales, como la tentativa de femicidio, que no se tienen en cuenta. Si a la mujer han intentado ahorcarla, sólo se indica que hubo heridas”, señaló Spezia.

Frente a esto, la directora reiteró la necesidad de continuar con campañas y mensajes de concientización sobre la violencia de género, como el Paro Internacional de Mujeres que se realizará el miércoles 8.

En Mendoza, el evento es difundido y organizado principalmente por la Asamblea de Mujeres, como se denominó a la unión de unas 50 organizaciones relacionadas a atender distintas problemáticas femeninas, entre ellas la violencia de género.

Según explicó Laura Chazarreta, referente de Mujeres Cotidianas, la idea es buscar maneras creativas de expresar en los diferentes ámbitos de trabajo la desigualdad que sufren las mujeres. “En parte, el tema del paro es algo simbólico, porque muchas no pueden sumarse a esto sin poner en riesgo sus fuentes laborales; por eso, todas pueden sumarse vistiendo de negro, o haciendo un cartel”, señaló.

Además, ese día habrá una movilización a las 18 que partirá desde el nudo vial hasta la Legislatura. Entre los motivos se destacan la inclusión de lesbianas y travestis en los problemas referidos a violencia, el aborto, las presas políticas y la desigualdad económica.

“La derecha no está presente en este reclamo porque no va a estas manifestaciones. No están presentes ni la Iglesia ni organizaciones radicales. Esta marcha ha sido un consenso muy unido de las necesidades que tienen las mujeres en la actualidad”, detalló Chazarreta.