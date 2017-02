Omar Suárez se habría comprado propiedades con plata del gremio

Ya son varias las propiedades que se le adjudican al gremialista preferido de Cristina Kirchner, Omar El Caballo Suárez, y ahora por una contrato de servicios odontológicos de su ex gremio.

El ex hombre fuerte del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que está preso por manejos irregulares en el gremio tiene ahora otra cuenta que no le cierra.

La interventora del sindicato Gladys González acaba de enviarle al juez Rodolfo Canicoba Corral un informe con una grave sospecha. El Caballo Suárez se habría comprado un yate y una casa con amarra sobre el río en el exclusivo barrio privado Boating de San Isidro, publica el sitio Tn.com.ar.

Según la sospecha de González, esto se hizo gracias a "un proceso defraudatorio por sobreprecios por una suma de 3,5 millones de pesos".

Cómo fue la maniobra, según González: entre noviembre de 2013 y mayo de 2015, el SOMU contrató los servicios odontológicos de Movi Dent SA para "los 4.288 afiliados de la CABA", la Ciudad.

"Vimos que no había contrato respaldatorio del pago de los 3,8 millones de pesos bajo el formato de cápita", precisaron desde la intervención del Sindicato. ¿Y cómo se pagaba? Había un canon mensual fijo, primero de 180.000 pesos y después de 243.000 pesos. Otra cosa curiosas: no importaba si se prestaba o no el servicio, se pagaba igual.