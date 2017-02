Gioja: "Al líder del PJ lo va a decidir el ciudadano cuando vote"

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, admitió este martes que la expresidenta Cristina Fernández "es una referente de la política nacional" aunque advirtió que al líder de esa fuerza política "lo va a decidir el ciudadano cuando vote".

"Cristina es una referente de la política nacional. Nadie puede negar el derecho si quiere participar de las PASO, que lo haga. Es el referente de un sector importante del justicialismo, y dentro de la estructura partidaria, nadie puede decirle que no participe. Esa decisión la va a tomar ella y espero que sea la mejor de las decisiones", aseguró.

En declaraciones a radio Rivadavia, el diputado y ex gobernador de San Juan afirmó además que "volviendo a las bases" el justicialismo encontrará "ese líder que hoy no está", y resaltó que "hoy no hay quien maneje la lapicera para hacer las listas".



"Lo va a decidir el ciudadano cuando vote. Si no hay acuerdo para hacer las listas, las primarias son obligatorias. Y ese será el espacio para que el soberano decida quién va a encabezar cada una de las listas", subrayó el dirigente.

De cara a los comicios de octubre, Gioja analizó que "la madre de todas las batallas va a ser la de la provincia de Buenos Aires", y valoró la reunión del viernes pasado del Partido Justicialista bonaerense de la que participaron los distintos sectores internos.

"El peronismo viene de sufrir un traspié importante como fue el resultado electoral pero veo una gran vocación en conseguir la unidad. Unidad no es uniformidad, amontonamiento, sino que permite diversidad. Ha tenido manifestaciones importantes como la del peronismo de la provincia de Buenos Aires. El viernes hubo una demostración más que importante en la búsqueda de esa unidad", enfatizó.

Por último, insistió con que el partido que preside tiene "las puertas abiertas" para Sergio Massa, aunque recordó que el líder del Frente Renovador "tiene su estructura y está en conversación con otra fuerza política importante como es la que conduce Margarita Stolbizer".