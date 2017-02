Pidió un médico a domicilio y terminaron asaltados

La mujer que fue asaltada junto a su familia en el barrio porteño de Colegiales por un ladrón que se hizo pasar por médico reclamó este martes explicaciones a su prepaga, ya que "oficialmente no" le dieron respuestas del hecho.

De esta manera, Carolina Arce se refirió al episodio ocurrido el viernes pasado cuando llamó a la prepaga OSDE para pedir un doctor a domicilio debido a que su hija de seis años padecía síntomas de gastroenteritis, pero finalmente llegó un delincuente y no el profesional de la salud.

"A la media hora me tocan el timbre, digo 'hola' y me dicen: 'médico'. Bajo a la puerta del edificio, en el ascensor veníamos hablando sobre el calor, de lo que le pasaba a mi hija. Cuando entra a mi casa va a la habitación de mi nena. Me pone una pistola con fuerza y dice: 'dame toda la plata'", relató esta mañana Arce.



La mujer de 38 años, quien agregó que su esposo estaba en otra habitación, señaló: "Fue un momento terrible para mí, fueron unos segundos, me congelé".

"Nos amenazaba con el arma. Le dimos las billeteras, los teléfonos celulares. Mi esposo le decía que se tranquilizara y finalmente lo convenció para que se fuera y mi marido lo acompañó hasta abajo" del edificio (en la calle Zapiola, entre Lacroze y Olleros), expresó Arce.

La víctima del asalto indicó: "Oficialmente no tengo respuestas, estamos esperándola. Hay algunas hipótesis, hay algo que se filtró información cuando yo llamé para pedir médico".

"Es muy raro esto. Algún filtro de información en el sistema de OSDE hubo", subrayó Arce, quien puntualizó: "Estoy súper impactada, hace 3 días que no duermo, decidí contarlo para que no le pase a otra gente".