María Eugenia Ritó nuevamente internada

Tras el escándalo protagonizado la semana pasada en una estación de servicio, María Eugenia Ritó decidió volver a internarse en un centro de rehabilitación para retomar su tratamiento contra la adicción a las drogas. Desde el auto en el que un amigo la condujo hasta la clínica, la vedette dialogó con los medios que la estaban esperando y, quebrada, habló de su deseo de recuperarse y volver a trabajar.

Tras aclarar que el escándalo en la estación de servicio no lo realizó bajo el efecto de las drogas sino del alcohol, María Eugenia sostuvo: "Para no redundar en el episodio que había pasado, quería internarme. Le había comentado a mi amigo Nacho que yo ya lo había decidido, tal vez eso fue la gota que rebalsó el vaso". "Ese día había consumido sólo alcohol -afirmó-. El que conoce de drogas, sabe.Todos los videos que pueden recopilar y que ya tienen míos, es triste pero es la realidad, siempre fueron tomando alcohol. Drogada estoy en otro estado".

Entre lágrimas, Ritó explicó a: "Necesito volver al lugar que me corresponde, al medio artístico. Extraño muchísimo el trabajo pero cuando uno está inmerso en el mundo de las adicciones no es fácil. La única manera de poder salir adelante es este camino".

Agradecida, expresó: "Me emociona saber que hay mucha gente que me quiere". Y, entre otras personas que le han tendido una mano mencionó a Moria Casán, Luis Ventura, Marcelo Polino, Susana Roccasalvo y, en especial, a Carmen Barbieri.

"Me dio mucha vergüenza cuando Carmen me dijo que me quería para encabezar y ocupar su lugar, ser la cabeza de compañía, tener su lugar. Ella me dijo: 'Yo te voy a enseñar qué es hacer un monólogo, yo quiero que vos ocupes mi lugar'. Y eso no tiene precio, sinceramente. Cuando el año pasado ella me llamó, yo la verdad estaba inmersa en un mundo en el que no podía salir adelante. Como respeto mucho lo artístico dije: 'No puedo trabajar porque yo no estoy bien'. Me estaría mintiendo a mí y al público. Cuando me vuelva a subir al escenario, va a ser para volver".

Tras quejarse porque no se termina el juicio con su ex marido por el reparto de bienes, y confesar que "en algún momento pensé en sacarme la vida", María Eugenia Ritó dijo que llevaba la foto de su madre al centro de rehabilitación donde retomará el tratamiento para superar sus adicciones. "Quiero recuperarme. Voy a volver a ocupar el lugar que me corresponde, el que dejé prestado por un rato", prometió.