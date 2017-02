Pepe Cibrián: “Ya paremos de joder con la herencia”

El actor y director teatral Pepe Cibrián manifestó su hartazgo en cuanto a la política, y lo expuso en una extensa carta que publicó en las redes sociales la semana pasada. Ayer, reiteró sus cuestionamientos en el piso de Intratables.

Durante una entrevista de casi 60 minutos en el programa que conduce Santiago del Moro por América TV afirmó que mantiene sus dichos: “No me retracto de lo que escribí“.

Cibrián reconoció haber votado al presidente Mauricio Macri así como a su antecesora Cristina Fernández de Kirchner en su primero mandato, pero expresó su descontento con todo el arco político. “No atienden a las necesidades del pueblo“, sentenció.

Y apuntó contra el jefe de Estado: “Macri me defraudó, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, siento que la gente tiene hambre, que no hay trabajo, no vino un peso de las inversiones, ya paremos de joder con la herencia (…). Le diría que no se desdiga, que paren de hacer llamaditas por las puertas, deseo que le vaya bien como también deseaba que a Cristina le vaya bien”.

No obstante, también cuestionó a Fernández de Kirchner: “Sentí que había una gran corrupción con la cual no estaba de acuerdo y desde ese lugar me desilusionó“. “¿Cómo va a haber menos pobres en Alemania? Esto es delirante”, agregó.

Y resumió: “El kirchnerismo creo que ha hecho cosas maravillosas; el macrismo no lo ha hecho y espero que lo haga“.

El director teatral consideró que el sistema de subsidios que se aplica en Argentina no es eficiente al largo plazo: “La gente tiene esos subsidios, me parece maravilloso que los tengan, ¿cómo no? pero, ¿por qué a la gente que los tiene, todos los Gobiernos no le dan la dignidad del trabajo?. Decir ‘vos cobrás X pero aparte te voy a enseñar un oficio’. En la medida que vos trabajes por un oficio tu hijo va a ver eso, pero ya hay generaciones que han visto a su familia que no hacen nada par recibir un subsidio,. Hasta que esto no se revierta, hasta que tengamos conciencia de lo que nosotros tenemos como potencial esos jóvenes…, nadie nace con un pan en la boca. ¿Qué les pasa? Que no tiene el incentivo para cumplir sueños“.

Asimismo, Cibrián se mostró contrario a los piquetes: “Hay que seguir adelante aunque te rompan el auto, todo el mundo tiene derecho a quejarse pero no de esa manera. Este Gobierno me dijo que no iba a haber piquetes; sacarme mi derecho por el derecho de otro no me sirve”.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la labor de Ángel Mahler al frente del Ministerio de Cultura porteño y negó que él mismo vaya a participar de la política: “Si me ofrecieran un cargo no lo aceptaría. Es muy riesgoso, genera enemigos. Hay que hacer, sacar el (teatro) San Martín adelante, y supongo que lo está haciendo porque es un hombre que ama el arte y el teatro”.

