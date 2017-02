Sparkling Bar: dos noches dedicadas a las burbujas

Una vez más, y Paulo Casazza y Julio Granata, propietarios de Gran Casa Vinos, buscaron sorprender con una propuesta por demás atractiva: una gran feria de bebidas “espirituosas”.

Sparkling Bar fue el nombre escogido para una exposición de espumantes que se realizó a lo largo de dos días en el imponente salón Magno de la bodega Los Toneles. Allí, en un ambiente fresco, joven y muy descontracturado -tal como es la tendencia del público que consume este tipo de bebidas-, importantes bodegas ofrecieron sus más reconocidas etiquetas para que el público asistente -el cual osciló entre las dos mil personas-, pudiese acercarse a ellas, degustarlas y conocer sus particularidades que las hacen totalmente únicas y especiales.

Durante el corte de cinta que dió por inaugurada Sparkling Bar: Melisa Millán, Marcelo Casazza, el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias, y los organizadores de la feria, Julio Granata y Paulo Casazza.

En ese sentido es que, Sparkling Bar convocó a las principales bodegas argentinas elaboradoras de espumosos, ofreciendo un nivel Premium de marcas participantes; situación que por supuesto, le permitió ofrecer un alto valor agregado tanto a los mendocinos como turistas que asistieron. Susana Balbo Wines, Sin Fin, Bianchi, Doña Paula, Luigi Bosca, Bressia, Crazy For You, Los Toneles, Fuego Blanco, Zafiro, New Age y Mosquita Muerta, fueron parte del conjunto de bodegas que conformaron la gran feria.

El salón Magno de Los Toneles "invadido" por las burbujas durante la Sparkling Bar.

Asimismo, Sparkling Bar contó con sectores destinados a las bebidas destiladas, el cual sumó gran atractivo entre los presentes a través de los exquisitos cócteles ofrecidos.

Por su parte, la feria contó con la presencia de importantes profesionales como enólogos y somelliers quienes ayudaron a muchos a lograr que este “acercamiento” hacia las bebidas espirituosas, fuera 100% rico y virtuoso, enseñándoles diferencias, modo de cata y, por supuesto, el saber disfrutarlas por completo y de forma consiente.

El "Aperol Spritz", un infaltable en la coctelería en donde los espumosos hacen el toque diferenciad

Paralelamente, Sparkling Bar también ofreció la posibilidad de degustar una amplia variedad de delicatessen y productos gourmets elaborados por “Abrasado”, el exclusivo restaurant de Los Toneles,ganador del Oro a Mejor Restaurante de Bodega en el concurso internacional Great Wine Capitals y que ya conforma un sello con identidad propia dentro de la gastronomía de Mendoza.

La Sparkling Bar fue una muy buena opción para disfrutar del feriado XL de Carnaval.

Así es que la pasada edición de Sparkling Bar fue una oportunidad única para los amantes del buen beber, para conocer las últimas tendencias y todas las novedades que ofrece este año el creciente mercado de vinos espumantes, intercambiar opiniones con expertos y disfrutar de una celebración especial en honor a los espumosos.