Macri minimizó los errores: “Son 4 dentro de miles de decisiones”

El presidente Mauricio Macri rechazó críticas sobre los marchas atrás de gestión al decir que "son cuatro o cinco errores dentro de miles de decisiones". Además sostuvo que la movilización de la CGT esconde una "ansiedad por disparar el año electoral.



El jefe de Estado lanzó: "Yo cada vez que me equivoco, lo reconozco, rectifico". "Lean el Boletín Oficial de los últimos 14 meses y el Boletín oficial de los 14 meses anteriores. Debe haber varias veces más decisiones. Nunca hubo un gobierno tan activo que ha hecho tantos cambios, tantas reformas", agregó.



También se preguntó "cuál es la lógica" de la movilización convocada por la CGT para el 7 de marzo próximo y la atribuyó a la "ansiedad por disparar el año electoral" y se mostró sorprendido por la medida anunciada por la central obrera, cuando comienzan a advertirse signos de reactivación de la economía.



El presidente consideró que "todas las cosas que estamos viendo, lo que muestran es que hay una ansiedad por disparar el año electoral que va en contra de lo que necesitan los argentinos que es armonía, tranquilidad, resolver los temas. Ese es el camino del progreso".



Macri reafirmó que "se generaron entre julio y diciembre más de 60.000 puestos de trabajo y desde enero parece que 20.000. El país está arrancando", resaltó y pidió a los dirigentes de la CGT que emulen a los representantes del sindicato de petroleros que llegaron a un acuerdo por Vaca Muerta con empresarios y el Gobierno para "crear condiciones para crecer más rápido y mejor".



En otro tramo de la nota, el presidente aseguró estar convencido de que en las elecciones legislativas de octubre, los argentinos van a "volver a apoyar" a Cambiemos porque "la mayoría valora" lo que hizo su gobierno y quiere que Argentina continúe el rumbo iniciado el 10 de diciembre de 2015.



"Yo soy optimista, siempre lo he sido. Muchos decían que no teníamos chance de ganar la elección pasada, y lo hicimos", dijo Macri. A poco de concluir su viaje oficial a España, donde se buscó el relanzamiento de las relaciones con ese país y la Unión Europea, Macri consideró que el cambio que produjo su gobierno en Argentina "está consolidado" y apostó a que ese cambio "es para siempre, y no es para volver atrás".



"Dentro de poco, en octubre, cuando hagamos una buena elección nuevamente, continuaremos con los cambios, progresando, innovando y cumpliendo", pronosticó Macri, quien consideró "fundamental" consolidar los cambios "porque el mundo nos abrió las puertas" y "una mayoría de argentinos" expresaron en 2015 en las urnas su voluntad de "vivir con tranquilidad, progresar, y ser parte del mundo".