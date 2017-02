Manu Ginóbili opinó sobre la salida de Luis Scola de los Nets

Emanuel Ginóbili, referente de San Antonio Spurs, aseguró hoy que la salida del interno Luis Scola de Brooklyn Nets es lo "mejor" para él y adelantó que aún no decidió "nada" sobre su retiro o continuidad tras la finalización de esta temporada de la NBA.

"La salida de Luis de la franquicia es lo mejor para él, ojalá le salga una buena opción", deseó el bahiense a través del Facebook Live de La Nación.

La institución neoyorquina, de pésima campaña en el presente certamen, le puso final al ciclo del ala pivote bonaerense, de 36 años, siete meses después de haber suscripto contrato.

"No sé si me quedo un año más en la NBA, he decidido en los últimos años esperar hasta estar seguro", adelantó.

Por otro lado, vaticinó que el base bonaerense Nicolás Laprovíttola, cesanteado en diciembre del 2016 de San Antonio, podrá "regresar" alguna vez a la liga de los Estados Unidos aunque afirmó que será "complicado" su retorno con un contrato garantizado.

"Hay muchos chicos con talento y potencial en el básquetbol argentino como Gabriel Deck, Máximo Fjellerup, Juan Pablo Vaulet y Luca Vildoza. La realidad es que del potencial a la verdad hay un abismo", elogió.

Finalmente, el escolta detalló su relación con el entrenador Gregg Popovich, a quien conoce desde hace 15 años y calificó como "gran persona".

"Trabajar con Popovich es un lujo, a veces se torna complicado porque él es muy rígido y exigente con los entrenamientos. Nos hemos llevado de maravillas a lo largo de estos 15 años, sobre todo ya que al principio no nos llevábamos de lo mejor", concluyó.